التموين: كتابة الأسعار على المنتجات بداية من أول مارس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد وزير التموين، وضع حد أقصى لسعر المنتجات المحلية بداية من أول شهر مارس المقبل، موضحا أن هناك قرارا بتحديد سقف سعري للمنتجات المحلية التي يدخل في تكوينها مكون محلي، وذلك بداية من الشهر المقبل، مع وضع الأسعار على المنتجات.

وقال عشماوي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، مساء الأحد: "الأسعار هتتكتب على المنتجات وكل نوع زي الجبنة واللبن والفول والسكر والعدس هيبقى ليه سقف سعري".

وأفاد مساعد أول وزير التموين، بأنه تم التوافق بين المنتجين والتجار على تدوين السعر الملزم للأصناف السبع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي وتطبيق الحد السعري وأي مخالفة لتلك الأسعار سيتم محاسبة البائع.

ونوه بأن تقلبات الأسعار تحتاج إلى فترة زمنية لتستقر، حتى مع استقرار سوق الصرف وانتهاء المضاربات، موضحًا: الانخفاض الملحوظ لأسعار السلع يتطلب شهرين من الآن، موضحًا أن هبوط الأسعار يأخذ بعض الوقت، حيث إن دورة السلع تأخذ وقتها لتنخفض، لافتا إلى أن أسعار الدواجن والبيض شهدت تراجعا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد توقيع مشروع رأس الحكمة.

وعن انكماش حجم رغيف الخبز في مصر، كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة السلعية، أن هناك بعض المناطق انكمش فيها حجم رغيف العيش، مؤكدا أنه لا يوجد أزمة خبر في مصر في ظل ارتفاع الأسعار، مردفا: الرغيف يكلف الدولة جنيها واحدا ويباع للمواطن داخل البطاقات التموينية بـ 5 قروش.

ورد عشماوي على صغر رغيف العيش السياحي قائلا: بالفعل هناك انكماش لرغيف الخبر في بعض المناطق، وعلى المواطن أن يبلغ مباحث التموين والجهات المعنية في أي حالة مثل ذلك.