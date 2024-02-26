شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بزيادة ضخ السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض "أهلا رمضان" 2024 لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30 % كما وجه الوزير بزيادة ضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية .

على جانب آخر تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتتاح المعرض الرئيسي "أهلاً رمضان "بمدينة نصر ومن المقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل وسيتم توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما سيتم ضخ 8200 طن من اللحوم الطازجة بسعر 250 جنيها، و2000 طن من اللحوم مجمدة بسعر 170 جنيها، و2500 طن دواجن مجمدة بسعر 100 جنيه للكيلو، كما سيتم توفير طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 الف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بعمل 30 معرضا تابعة للشركات التابعة المشاركة للوزارة سوف تشارك بالإضافة إلى 146 شادرا.