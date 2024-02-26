شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة 5 معارض لـ"أهلا رمضان" فى محافظة الجيزة.. اعرف الأماكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة حتى الآن إقامة وتجهيز 5 معارض لـ"أهلًا رمضان"؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة مقارنة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

افتتحت المحافظة السبت الماضي معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي، والمقام بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 2000م2، تضم 110 باكيات لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، والبقوليات وياميش رمضان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن).

وتواصل الغرفة التجارية بالتعاون مديرية التموين تجهيز 4 معارض أخرى لـ"أهلًا رمضان"، المعرض الأول يقام في شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين على مساحة 450 متر، والثاني في شارع المطار بامبابة على مساحة 800 متر، بالإضافة إلى معرضين جارٍ تجهيزهما في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتنسيق الدوري مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالجيزة وسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر لزيادة الكميات المعروضة من السلع والمنتجات بمعرض أهلاً رمضان لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك فى إطار خطة الدولة لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة.

وشدد محافظ الجيزة على تكثيف جهود الرقابة من قبل مديريتى الطب البيطرى والتموين والتجارة الداخلية والمرور الدورى على مختلف المعارض والمنافذ السلعية التي يتم إقامتها للتأكد من جودة المعروضات المطروحة للمواطنين.