الهروب من الرصاص إلى الموت .. 5 نعوش لأسرة سودانية بأرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة بعد أخرى وصولا إلى الرقم خمسة، أطفال في عمر الزهور، أكبرهم عمرها 8 سنوات، رضيعان عام ونصف العام راحوا ضحية حريق هائل اندلع داخل شقة بمنطقة أرض اللواء، مساء الثلاثاء.

الأم المكلومة "منى" جلست على بعد أمتار من العقار بعيون شاخصة إلى وجهة المنزل وسط تصاعد الأدخنة تندب حظها العسر "هربت بيتهم من الموت علشان يموتوا هنا" في إشارة إلى توتر الأوضاع في السودان الشقيق.

الجارة لم تختلف حالتها عن الأم، أصيبت بحالة انهيار عصبي من هول الفاجعة وسط محاولة الجيران للتهدئة من روعها "كله مكتوب يا بنتي.. ربنا يرحمهم هما في مكان أحسن".

الحريق أسفر عن مصرع مها محمد حمزة 8 سنوات و(جنا 6 سنوات) و(حسنة سنة ونصف) و(حسنية سنتان) وابنة خالتهم فاطمة أنور حمزة سنة واحدة وإصابة الأب محمد حمزة عثمان ٣٤ سنة سائق توك توك وزوجته تدعى منى عبدالباسط 46 سنة بحروق من الدرجة الأولى بالجسم.

جحيم النيران حول الشقة إلى كوم رماد، سحابة دخان أطبقت على الأجواء، هرع الجيران لإنقاذ قاطني الشقة فنقلوا الأطفال الخمسة مغشيًا عليهم إلى المستشفى.

محاولة الإنقاذ باءت بالفشل، الدخان أنهى حياة الأشقاء الخمسة بينما يصارع الأب والأم الموت حرقًا على سرير المرض داخل مستشفى إمبابة العام.

3 سيارات إطفاء تحت إشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تعكف على محاصرة مصدر النيران في الوحدة السكنية الكائنة بالطابق الثالث لعقار مكون من 5 أدوار بشارع ترعة المجنونة بجوار أحد المقاهي.

المعاينة التي أجراها رجال المعمل الجنائي وسط انتشار الشرطة بقيادة العميد عمرو حجازي والمقدم حسام العباسي، رجحت سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي في توصيلات التلفاز العشوائية بالشقة، وانتدبت النيابة العامة لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.