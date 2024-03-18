خالد الجندي: الجهل ليس له علاقة بمعرفة القراءة والكتابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن أول ما نزل من القرآن الكريم هي سورة العلق، التي تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ"، لافتا إلي أن هذه الآية نزلت على سيدنا النبي الأمي الذى لا يقرأ ولا يكتب.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن الأمي ليس جاهلًا وإنما لا يعرف القراءة والكتابة، قائلا: "سيدنا النبي علم الدنيا كلها، زي واحد خبير كبير في مجال وراح زيارة إلى اليابان، ولا يتحدث اللغة اليابانية، هل يصبح جاهل هو خبير كبير في صناعة الصواريخ؟".

وأوضح أن الجهل ليس له علاقة بمعرفة القراءة والكتابة، والرجل الأمي هو الذى لا يعرف القراءة والكتابة وليس جاهل ولا يجوز قول جاهل عليه".