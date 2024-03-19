شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع تطوير الدائرى يحل أزمة السيولة المرورية بالطريق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثر مشروع تطوير الطريق الدائرى على السيولة المرورية بشكل كبير، حيث سلطت وزارة النقل الضوء على أعمال تطوير المرحلة الأولى ومن بينها كوبري المنيب الذي تم الانتهاء من توسعته وتطويره بعدد 8 حارات في كل اتجاه، ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

ويشمل مشروع التوسعة والتطوير أن يصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية معزولة مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه، كذلك كوبرى الوراق سيكون 8 حارات مرورية.

ويتم تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وكذلك تنفيذ منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري.