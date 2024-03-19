شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحث على توسيع نطاق فحص السل والعلاج الوقائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إنه قبل اليوم العالمي للسل، الذي يُحتفل به في 24 مارس، أصدرت منظمة الصحة العالمية حالة استثمارية لفحص السل والعلاج الوقائي . وتسلط دراسة نموذجية تم تطويرها بالتعاون مع حكومات أربعة بلدان - البرازيل وجورجيا وكينيا وجنوب أفريقيا - الضوء على التأثير الذي يمكن تحقيقه من خلال توسيع نطاق فحص السل والعلاج الوقائي.

ويظهر التحليل أن الاستثمارات المتواضعة يمكن أن تؤدي إلى فوائد صحية واقتصادية كبيرة في جميع البلدان الأربعة، مع عائد على الاستثمار يصل إلى 39 دولارًا أمريكيًا مقابل كل دولار مستثمر. وقد تم إطلاق حالة الاستثمار لدعم البلدان في الدعوة وتخصيص المزيد من الموارد لتوسيع نطاق فحص السل والعلاج الوقائي من أجل الوصول إلى الأهداف الجديدة التي التزم بها رؤساء الدول في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن السل في عام 2023.

وقالت ، إنه في حين أنقذت الجهود العالمية لمكافحة السل حياة ما يقدر بنحو 75 مليون شخص منذ عام 2000، فإن السل يسبب 1.3 مليون حالة وفاة كل عام ويؤثر على ملايين آخرين، مع آثار هائلة على الأسر والمجتمعات.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "تحدد حالة الاستثمار الأساس المنطقي الصحي والاقتصادي للاستثمار في التدخلات القائمة على الأدلة والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية بشأن فحص السل والوقاية منه والتي يمكن أن تساهم في تعزيز التغطية الصحية الشاملة". "اليوم، لدينا المعرفة والأدوات والالتزام السياسي الذي يمكنه إنهاء هذا المرض الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين والذي لا يزال أحد أكثر الأمراض المعدية فتكًا في العالم".

ووفقاً لتقرير الاستثمار، فإن إجراء فحص السل بالإضافة إلى العلاج الوقائي يمكن أن يقلل بشكل كبير من الإصابة بالسل والوفيات. ويرى التقرير أن هذه الاستثمارات الحاسمة في مجال الصحة العامة ضرورية لتلبية احتياجات الفئات السكانية الضعيفة وتحقيق أهداف القضاء على السل.

وفي عام 2022، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انتعاش عالمي كبير في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات تشخيص السل وعلاجه، مع تسجيل أعلى رقم منذ أن بدأت منظمة الصحة العالمية الرصد العالمي للسل في عام 1995.

ومع ذلك، فإن توسيع نطاق الوصول إلى العلاج الوقائي لمرض السل كان بطيئاً. تعد الوقاية من عدوى السل ووقف تطور العدوى إلى المرض أمرًا بالغ الأهمية للحد من الإصابة بالسل إلى المستويات المتوخاة في استراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل . ولتحقيق هذه الغاية، فمن الأهمية بمكان تقديم العلاج الوقائي لمرض السل للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والاتصالات المنزلية لمرضى السل، وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر.

ارتفع العدد العالمي للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والاتصالات المنزلية للأشخاص المصابين بالسل الذين حصلوا على العلاج الوقائي للسل إلى 3.8 مليون في عام 2022 أو حوالي 60% من المستهدفين في ذلك العام بما يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى لعام 2018.

لا يزال السل المقاوم للأدوية المتعددة (MDR-TB) يمثل أزمة صحية عامة. في حين أن ما يقدر بنحو 410000 شخص أصيبوا بالسل المقاوم للأدوية المتعددة أو السل المقاوم للريفامبيسين في عام 2022، فإن حوالي 2 من كل 5 أشخاص فقط حصلوا على العلاج. ولا يزال التقدم في تطوير وسائل تشخيص وأدوية ولقاحات جديدة للسل مقيداً بالمستوى العام للاستثمار في هذه المجالات.

وأضاف ، إنه من الواضح أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة مرض السل، الذي لا يزال أحد الأمراض المعدية القاتلة الرئيسية في العالم.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للسل لعام 2024 تحت شعار "نعم!" يمكننا القضاء على مرض السل! نقل رسالة أمل بأن العودة إلى المسار الصحيح لعكس اتجاه وباء السل أمر ممكن من خلال القيادة الرفيعة المستوى وزيادة الاستثمارات وتسريع استيعاب توصيات منظمة الصحة العالمية الجديدة.

في أعقاب الالتزامات التي تعهد بها رؤساء الدول في الاجتماع الرفيع المستوى للأمم المتحدة في عام 2023 لتسريع التقدم نحو القضاء على مرض السل، يتحول التركيز هذا العام إلى تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة. ويشمل ذلك تنفيذ المبادرة الرئيسية التي أطلقها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل للفترة 2023-2027.

وقالت الدكتورة تيريزا كاساييفا، مديرة البرنامج العالمي لمكافحة السل في منظمة الصحة العالمية: "ستكون السنوات الخمس المقبلة حاسمة لضمان ترجمة الزخم السياسي الذي لدينا الآن إلى إجراءات ملموسة نحو تحقيق الأهداف العالمية لمكافحة السل". "وستستمر منظمة الصحة العالمية في توفير القيادة العالمية للاستجابة لمرض السل، والعمل مع جميع أصحاب المصلحة حتى نصل وننقذ كل شخص وأسرة ومجتمع متأثر بهذا المرض الفتاك".

تشمل الأهداف العالمية التي تمت الموافقة عليها في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالسل لعام 2023 ما يلي: الوصول إلى 90% من الأشخاص المحتاجين بخدمات الوقاية من السل والرعاية؛ واستخدام الاختبار السريع الذي توصي به منظمة الصحة العالمية باعتباره الطريقة الأولى لتشخيص مرض السل؛ وتوفير حزمة من المنافع الصحية والاجتماعية لجميع الأشخاص المصابين بالسل؛ وضمان توافر لقاح جديد واحد على الأقل لمرض السل يكون مأموناً وفعالاً؛ وسد فجوات التمويل لتنفيذ وأبحاث السل بحلول عام 2027.