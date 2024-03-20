شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: ارتفاع عدد المحال المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ3206 محلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مشاركة 3206 محل منذ انطلاق عروض الأوكازيون الشتوي 2024 ،وحتى الآن منهم 3019 محل قطاع خاص و100 محل قطاع أعمال و78 قطاع استثمارى، وتبلغ نسبة التخفيضات من 20 إلى 50% لبعض المنتجات.

وتتابع سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك مراقبة الأسواق ومتابعة المحلات التجارية وتحرير محاضر للمخالفين، كما يتلقى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك" 19588" شكاوى المواطنين، حيث تكثفت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، الحملات على الأسواق، للتأكد من جدية العروض المطروحة خلال فترة الأوكازيون الشتوي 2024 والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار لحقوق المستهلك.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بحصول المحلات التجارية على تصاريح المشاركة في الأوكازيون الشتوي، حيث يتيح الأوكازيون عرض لمنتجات بأسعار مخفضة.