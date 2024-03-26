شرب حشيش.. ماذا فعل سائق أوبر بعد قفز حبيبة الشماع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

حصل "الخليج 365" على تحقيقات النيابة العامة في وفاة طالبة الشروق حبيبة الشماع بالقضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق.

وقال "محمود. ه"، سائق أوبر، خلال استجوابه بالتحقيقات إن المجني عليها كانت تستقل سيارته وقت الواقعة وفور قيامه بغلق نوافذ السيارة ونثر مادة عطرية المضبوطة بحوزته هو دفع الطالبة للقفز من السيارة حال سيرها على سرعة 100كم / ساعة على طريق السويس، وأنه لاذ بالفرار عقب ذلك.

وأقر المتهم بمداومته على تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ إذ تناول جرعه منه قبل الواقعة وأخرى بعد حدوثها.

كان المستشار محمد حجازي المحامي العام الأول بالقاهرة أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة بتهم الشروع في الخطف وتعاطي المواد المخدرة وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر.