"العمل": وظائف للشباب من الجنسين بالإسكندرية - الشروط والتقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن توفير 101 فرصة عمل للشباب من الجنسين للعمل بشركة أمان القابضة للخدمات المالية بمحافظة الإسكندرية، من خلال يوم توظيفى بمقر الشركة.

وقالت "العمل"، وفق بيانها، إن التخصصات جاءت كالآتي:

- أخصائي تمويل.

- أخصائي تمويل أول.

- رئيس مجموعة.

- مدير فرع.

وأوضحت الوزارة، أن فرص العمل للشباب من حملة المؤهلات العليا من ذوى الخبرة أو بدون حسب التخصص، للعمل الميداني والإداري، فى إطار الاهتمام بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب داخل سوق العمل ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

من جانبه، أوضح محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بالاهتمام بملف تشغيل الشباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة لهم؛ للحد من معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة من خلال التنسيق والتعاون مع المنشآت العاملة بالمحافظات، ومتابعة تشغيلهم فى المنشآت والتأكد من حصولهم على حقوقهم التى كفلها لهم القانون.

وأضاف وكيل المديرية، أن الفرص التى جرة توفيرها تضمنت 60 أخصائي تمويل، و30 أخصائي تمويل أول، و8 رئيس مجموعة، و3 مدير فرع للعمل بالشركة وفروعها، والتقديم للحصول على الفرص بمقر الشركة يوم الأربعاء القادم 27 مارس، وعنوانها "المنشية - قسم الجمرك - شارع وكالة الليمون خلف فتح الله - برج مكة - الدور الثانى"، وموقع الشركة من خلال الرابط التالى : اضغط هنا، وذلك من الساعة 10 صباحاً الى 3 مساءً.

وأشار "كمال"، إلى أن مميزات الفرص التي جرى توفيرها للعمل بالشركة، تشمل عدد من المميزات، كالآتي:

- تأمينات اجتماعية وصحية وأرباح سنوية.

- تأمين على الحياة.

- عدد أيام العمل خلال الأسبوع 5 أيام.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميًا.

- يشترط للحصول على الوظيفة، أن يكون المتقدمين من سن 23 إلى 47 سنة حسب كل وظيفة.

وأكد على استمرار المديرية وأجهزتها فى توفير مزيد من الفرص اللائقة للشباب كدور أصيل لها لخدمة ودعم الشباب فى ظل الجمهورية الجديدة، ويمكن التسجيل على الرابط التالى: اضغط هنا