شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء لم يمنح إذنا للوفد الإسرائيلي بالذهاب إلى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن رئيس الوزراء لم يمنح إذنا للوفد الإسرائيلي للذهاب إلى واشنطن، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن نتائج الحرب في غزة ستحدد إلى حد كبير مستقبل أمن إسرائيل لعقود قادمة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، ما ذكرته رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب إعادة تحديد موعد لاجتماع بشأن رفح الفلسطينية، وأن واشنطن تعمل على ذلك.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن طيران الاحتلال شن غارات متتالية على محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.