ننشر خريطة التحويلات المرورية لربط "مدينة القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال مشروع ربط مدينة القاهرة الجديدة بالطريق الدائري الأوسطي مرورًا بمحور طلعت حرب وطريق القطامية العين السخنة الجديدة مع تطوير طريق المحاجر.

وتستلزم التحويلات غلقا كليا لطريق المحاجر بالوصلة من طريق القطامية القديم حتى محور محمد نجيب.

تنفيذ الأعمال تبدأ اعتبارًا من اليوم ولمدة 3 أشهر مع تحويل حركة المركبات بطريق القطامية القديم ثم مطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر.

ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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