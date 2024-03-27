الداخلية تُحبط مخطط 3 تجار مخدرات لغسل 50 مليون جنيه في التجارة والعقارات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات قيام 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، بالاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا .. جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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