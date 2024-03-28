مصدر أمني: نقل مصابي حريق شركة الغاز بالقاهرة لمستشفى البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:



قال مصدر أمني، إنه جري نقل مصابين حريق شركة بتروجاس إلى مستشفى البنك الأهلي في النزهة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح المصدر، أن الحريق أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 أشخاص جراء الحريق نُقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان قسم شرطة البساتين تلقى إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل إحدى شركات الغاز في البساتين ما أسفر عن إصابة شخصين جراء الحريق.

فور وصول سيارات الإطفاء مكان البلاغ تم وفرض كردون أمني في محيط الحريق ونجحت في محاصرة ألسنة اللهب ومنع خطر الامتداد والسيطرة على الحريق.

نُقل شخصين مصابين في الحريق للمستشفى لتلقي العلاج، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شركة بتروجاس في البساتين في التجمع الخامس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق