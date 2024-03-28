شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تنتهى اليوم من تسليم استمارات الثانوية العامة للكنترولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى المدارس اليوم من تسليم استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، إلى لجان النظام والمراقبة " الكنترولات"، بعد استلامها من الطلاب ومراجعة البيانات فيها، حيث أكدت المدارس تحويل الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل بيانات واستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة إلى المنازل، مشددة على أن الكنترولات تعمل على مراجعة جميع الاستمارات تمهيدا لإعداد أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 التي تنطلق 10 يونيو المقبل.

و تبدأ الامتحانات الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء، كما يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

و الطلاب يبدأون أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.