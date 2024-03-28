يبدأ السبت.. ضوابط الاعتكاف والتهجد بمساجد الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أنهت وزارة الأوقاف، الاستعداد لأداء سنتي التهجد والاعتكاف بالمساجد التي تم تحديدها بالمحافظات، خلال العشر الأواخر من رمضان.

وأكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه تم تجهيز 5439 مسجدًا لأداء سنتي الاعتكاف والتهجد، مشيرا إلى أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أن الوزارة حريصة أشد الحرص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أنه تم وضع مجموعة من الضوابط لأداء سنتي الاعتكاف والتهجد بالمساجد.

وينشر "الخليج 365" ضوابط التهجد والاعتكاف على النحو التالي:

- حظر تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احترامًا للخصوصية الشخصية.

- يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.

- عقد مقرأة يومية للمعتكفين بما يمكنهم من ختم القرآن الكريم في العشر الأواخر من خلال الإمام المشرف على الاعتكاف أو من تكلفه المديرية بذلك.

- مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف.

- الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

- أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

- منع توزيع أى كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

ومن المقرر أن تبدأ أول ليالي التهجد والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، يوم السبت المقبل 30 مارس، ليلة الـ 21 من الشهر الكريم.