"رجيم رمضان".. نصائح مهمة لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح بشأن العادات الغذائية الصحية التي تساعد على إنقاص الوزن خلال شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك في الإمساكية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة -والتي حصل عليها الخليج 365؛ للتوعية بالعادات الغذائية الصحيحة خلال شهر رمضان.

وقالت الوزارة إن هناك الكثير من العادات الغذائية الجيدة والصحية التي تساعد على إنقاص الوزن في شهر رمضان، ومن الأفضل أن تستمر هذه العادات بعد انتهائه، ومنها:

- تناول اللحم والدجاج الخالي من الدهون الحد من استعمال الزيوت المهدرجة في إعداد الطعام.

- استخدام الشوي أو السلق في إعداد الوجبات بدلا من القلي.

- تناول اللحم والدجاج الخالي من الدهون أو المشوي بدون الجلد.

- استبدال الحلويات المليئة بالسكر الأبيض بالفواكه الطازجة.

- استخدام منتجات الحليب قليلة أو خالية الدسم في تحضير الأطعمة الرمضانية.

- استبدال العصائر المحلاة والشراب المركز بالعصائر الطازجة.

- الإكثار من شرب السوائل بين وجبتي الإفطار والسحور

- تناول الخضروات الطازجة وتقديم السلطات بدون إضافات غنية بالدهون.

- تقليل كمية النشويات بخلط الأرز المطهي على البخار بالخضروات أو البقوليات لإعطاء نكهة طيبة ولزيادة كمية الألياف الغذائية في الطبق، مما يؤدي إلى الإحساس بالشبع.