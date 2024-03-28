وصلة هزار بين "الأصحاب" انتهت بجثة خلال مشاجرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقتل طالب بدائرة الزيتون باستقبالها جثة "طالب" مصاب بجرح طعني بالجسم إثر إدّعاء مشاجرة.

تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها جثة "طالب" مصاب بجرح طعني بالجسم إثر إدّعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "المتوفي ونجلي خالته:، طرف ثان "عاطل – اثنين من أصدقائه" بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدي أحدهم بالضرب على المتوفي باستخدام آلة حادة، ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.