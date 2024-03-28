الارشيف / أخبار مصر

وصلة هزار بين "الأصحاب" انتهت بجثة خلال مشاجرة بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقتل طالب بدائرة الزيتون باستقبالها جثة "طالب" مصاب بجرح طعني بالجسم إثر إدّعاء مشاجرة.

تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها جثة "طالب" مصاب بجرح طعني بالجسم إثر إدّعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "المتوفي ونجلي خالته:، طرف ثان "عاطل – اثنين من أصدقائه" بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدي أحدهم بالضرب على المتوفي باستخدام آلة حادة، ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا