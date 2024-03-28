طالب يدهس حارس عقار أثناء عبوره للطريق في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تصادم ووفاة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المقطم

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع تصادم ووفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية والفحص، وتبين أنه أثناء عبور "حارس عقار – مقيم بدائرة القسم"اصطدمت به سيارة ولاذت بالفرار، ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه التى أودت بحياته، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "طالب، مقيم بمحافظة القاهرة"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.