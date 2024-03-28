شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء صرف معاشات أبريل الإثنين المقبل بزيادة 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، بدء صرف المعاشات الاثنين المقبل بزيادة 15% وسعر جرام الذهب يسجل 3080 جنيها لعيار 21 بمستهل تعاملات الخميس، بالإضافة إلى أخر المستجدات حول مباراة الأهلى وسيمبا.

وإلى أهم الأخبار.. رئيس الوزراء يلتقى اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.

انتظام امتحان شهر مارس لصفوف النقل وحضور مرتفع للتلاميذ.. صور

شهدت امتحانات شهر مارس لصفوف النقل انتظام الطلاب وحضور مرتفع للتلاميذ، حيث أكدت المدارس أن تقييمات شهر مارس لصفوف النقل تتم وفق الجداول المعلن عنها من قبل الإدارات التعليمية ويقيم الطالب فى أسئلة تشمل منهج شهر مارس فقط وهى أسئلة قصيرة هدفها قياس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى لشهر مارس، مشيرة إلى أن الطلبة تؤدى الامتحان بدفى مدة زمنية تعادل حصة دراسية مع استكمال اليوم الدراسى، مشددة على أن اى طالب يغيب عن الامتحان سوف يفقد الدرجة المخصصة لهذا التقييم مطالبة بانضباط جميع الطلاب والالتزام بالحضور حتى انتهاء التقييمات وفق الجدول المعلن.

بدء صرف معاشات أبريل الإثنين المقبل بزيادة 15%

انتهت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من كافة الإجراءات الخاصة بصرف معاشات أبريل 2024 اعتبارا من يوم الاثنين المقبل أول الشهر بزيادة 15% للشهر الثاني على التوالي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات ضمن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

سعر جرام الذهب يسجل 3080 جنيها لعيار 21 بمستهل تعاملات الخميس

نشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28 مارس 2024 منتصف تعاملات اليوم وسجل الذهب 3080 جنيها للجرام من عيار 21 وهو عيار المشغولات والعملات الذهب في مصر وفى سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم فى مصر.

الأرصاد: طقس حار نهارًا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

انفجار هائل فى محطة وقود بولاية كنتاكى الأمريكية.. فيديو

أفادت صحيفة Courier Journal بوقوع انفجار قوي في محطة وقود في مدينة بولينج جرين بولاية كنتاكي الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن إدارة الشرطة قامت بإغلاق عدة شوارع في المنطقة. كما صدرت أوامر بإخلاء مدرسة واحدة على الأقل.

المدارس تنتهى اليوم من تسليم استمارات الثانوية العامة للكنترولات

تنتهى المدارس اليوم من تسليم استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، إلى لجان النظام والمراقبة " الكنترولات"، بعد استلامها من الطلاب ومراجعة البيانات فيها، حيث أكدت المدارس تحويل الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل بيانات واستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة إلى المنازل، مشددة على أن الكنترولات تعمل على مراجعة جميع الاستمارات تمهيدا لإعداد أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 التي تنطلق 10 يونيو المقبل.

تفاصيل انخفاض جديد بقيمة 600 ألف جنيه فى أسعار السيارات.. فيديو

تغطية إخبارية قدمها تلفزيون الخليج 365 من إعداد وتقديم الزميل محمد أبو ليلة، عن انخفاض أسعار السيارات مرة أخرى في الساعات القليلة الماضية، حيث شهدت أسعار السيارات بمختلف ماركاتها انخفاضا كبيرا وصل إلي 500 ألف جنيه بـ سوق السيارات المصري، جاء ذلك عقب قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بتوفير السيولة الدولارية لكل من وكلاء وتجار السيارات.

الحكومة تتوقع تحسنا ملحوظا فى المركز التنافسى لجودة الطرق

تتوقع الحكومة أن يشهد المركز التنافسي في مجال جودة الطرق، تحسن ملحوظا خلال العام المالي الجاري 2023/2024 لاسيما في إطار المشروع القومي للطرق والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية الأساسية، بتحتل مصر الترتيب 22 أو 20.

رواد مواقع التواصل يشيدون بمسلسل مليحة: أول عمل درامى يحكى معاناة الفلسطينيين

أشاد رواد مواقع التواصل بمسلسل مليحة، المعروض ضمن دراما رمضان 2024، من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

الطريق إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2024.. الأهلى يملك فرصة ذهبية

يستعد فريق الأهلي لدخول مرحلة الجد والأدوار الحاسمة نحو الحفاظ على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا والتتويج بالنجمة الثانية عشر في تاريخه، عندما يلتقي نظيره فريق سيمبا التنزاني مساء يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي.