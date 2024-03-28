من هو أغبى إنسان في الدنيا؟.. حسام موافي يُجيب -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، عن أغبي إنسان في العالم.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، في برنامجه رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن أغبي إنسان في العالم، هو أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كان يقوم ويفعل به، وخاصة بعد أن نزلت آية قرآنية عنه تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، ومرة أخرى قائلا: "سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ" حال دخوله الإسلام إلا أنه أبى ذلك ليكون أغبي إنسان في الوجود.

كما أكدالدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، أن الغباء ظاهرة ليس لها أي حلول، مشيرا إلى أن الإنسان المريض والمصاب بالبغاء ليس له علاج في مراكز لعلاج المخ والأعصاب.