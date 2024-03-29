جمجمة بلا معالم.. مأساة سائق قطار في محطة بشتيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد يوم عمل شاق استقل "مصطفى" القطار الداخلي وصولا إلى محطة بشتيل القديمة شمال الجيزة لكن نهاية غير متوقعة منحته حسن الخاتمة.

قبل الإفطار بساعتين تلقى العقيد محمد ربيع مفتش فرقة إمبابة والمنيرة الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة على قضبان السكة الحديد.

انطلق الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث المنيرة الغربية، إلى محل البلاغ على رأس قوة أمنية لفحص البلاغ تنفيذًا لتوجيهات العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال.

المشهد صدم الجميع، الكل وقف في موضعه بالكاد تحمله قدماه، جثة مهشمة الرأس لسائق قطار يدعى مصطفي عبد النعيم محمد 57 سنة مقيم الجلاتمة منشأة القناطر.

المعاينة ورواية شهود عيان شرحت الفصل الأخير في حياته، لم يكد يصل القطار المحطة حتى همَّ الخمسيني بالنزول، اختل توازنه وانزلقت قدماه ليسقط ما بين العربة والرصيف.

كسر في الجمجمة أودى بحياة الرجل في الحال وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.