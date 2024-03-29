الهروب إلى الموت.. فاجعة جديدة في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه غرقا ونجا آخر بترعة أمام قرية المساندة بالعياط قبل مغرب

لقي شاب مصرعه ونجا ثانٍ من الموت غرغًا في نهر النيل بقرية المساندة مركز العياط جنوب الجيزة.

قبل غروب الشمس ومع ارتفاع درجات الحرارة قرر الصديقان الاستحمام في نهر النيل هربًا من موجة الطقس السيء إلا أنه هروب إلى الموت.

شدة التيار غلبت إجادة الاثنين للسباحة، فارق الأول الحياة متأثرًا بإسفكسيا الغرق وأنقذ الأهالي الثاني ونقلوه إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج.

الحادث جاء بعد فاجعة ميكروباص الطريق الإقليمي لدى مصرع 8 شباب من نفس المركز إثر حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل ثقيل قادمة من العاصمة الإدارية اتجاه حلوان.