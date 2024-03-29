والد نجم الزمالك في قسم الشيخ زايد.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مشادة كلامية نشبت بين والد عمر جابر لاعب الزمالك وأفراد الأمن الإداري المكلفين بحراسة كمبوند كسكني يقطن فيه ابنه تطورت إلى تراشق بالألفاظ.

سريعًا تطورت الأحداث، مناوشات خفيفة بين والد عمر جابر والأمن الإداري أصيب على إثرها الطرفان بجروح طفيفة "بالشفاه والوجه" لتحسم الشرطة الموقف.

دورية أمنية تابعة لشرطة النجدة تحت إشراف اللواء عمرو طلعت اصطحبت الطرفين إلى قسم الشرطة؛ تنفيذًا لتوجيهات العميد محمد أمين رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر.

أمام الرائد عمرو مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد، تبادل الطرفان الاتهامات قبل إنهاء الخلاف بالصلح والتراضي وغادر الثلاثة القسم بعد إتمام الإجراءات القانونية.