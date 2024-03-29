قرار جديد من النيابة في واقعة "فتاة البراجيل" (مستند)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

قررت النيابة العامة في القضية رقم ١٧٦٨ لسنة ٢٠٢٤ إداري مركز أوسيم بنقل جثمان فتاة البراجيل "رحاب رشدي" إلي مصلحة الطب الشرعي (دار التشريح القاهرة )، لانتداب الطبيب الشرعي لكتابة تقرير مفصل عن جثمان المتوفاة.

وطالبت النيابة العامة، تقرير واف عما اذا كان يوجد شبهه جنائية في الوفاء من عدمه وبيان عما إذا كانت توجد له إصابات حيوية في الجثمان من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تاريخ وسبب وكيفية حدوث الوفاء وبيان أيضا عما إذا كان يوجد ثمة أسلحة أو أدوات استخدمت في إحداث تلك الإصابات إلى الوفاء من عدمه مع بيان السبب المباشر المؤدى إلى الوفاه تحديدا مع أخذ عينة من دماء المتوفية إلى رحمة مولاها وأيضا أخذ عينة من قليمات أظافر المتوفاه لتحليلها لبيان عما إذا كانت تلك العينة تحتوي على ثمة خلايا بشرية لغير المتوفية إلى من عدمه وبيان عما إذا كان يوجد تلك العينة ثمة آثار المقاومة أو تعدي من عدمه من استخلاص الحامض النووي DNA والاحتفاظ بالنتيجة لحين توافر ركن المقارنة وكذا أخذ العينة الحشوية وكذا أخذ كافة العينات الأزمة لبيان عما إذا كانت تحوي على ثمة مواد مخدرة أو مسكرة أو سامة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان نوعها والجدول المدرجة به وبيان عما إذا كانت تم تناول تلك المواد أن وجدت عنوة من عدمه مع إعداد تقرير مفصلا بكل ما تقدم بقررنا بورد إلينا ويعرض علينا في حينه لإرفاقه بالتحقيقات.

واستعجلت النيابة أيضا تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، عما إذا يوجد شبهة جنائية في وفاة المتوفيه من عدمه.