توجيهات عاجلة لمحافظ الجيزة بشأن مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:



واصلت محافظة الجيزة، أعمال شفط مياه الأمطار من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية والمحاور المرورية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق؛ لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية وذلك بعد تعرض العديد من قطاعات المحافظة لموجة هطول الأمطار مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة .

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المُستقر التي شهدتها المحافظة؛ لضمان تسهيل الحركة المرورية بجميع قطاعات المحافظة.

وقال "راشد"، بحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم الجمعة، إن جميع المعدات والفرق والأجهزة انتشرت على الفور وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري؛ للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولًا بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وشدد محافظ الجيزة، على الالتزام بالمتابعة المستمرة والدورية؛ لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مع مراجعة جميع الاستعدادات و التمركزات للتعامل ومراجعة كل الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد المحافظ، على ضرورة استمرار جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.

وأكد على الإستعداد الكامل بجميع القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة؛ لمواجهة أية هطول للأمطار، لافتًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ساعة والتواصل الدائم مع كل المديريات والقطاعات الخدمية.