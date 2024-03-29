بعد أمطار الخميس.. "الأرصاد" تكشف حالة طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية، عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الجيزة والقاهرة والوجه البحري وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق.

يأتي ذلك بعد تعرض أنحاء متفرقة من البلاد مساء الخميس، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، بالتزامن مع موجة الطقس الحارة، التي بدأت الأربعاء.

وقالت "الأرصاد،"، إن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد أمطارًا متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة، إلى أن الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، تشهد أيضًا أمطار خفيفة، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون متوسطة في الصباح الباكر، على غرب وجنوب القاهرة الكبرى وبني سويف، على فترات متقطعة.

وتابعت، أنه يتواجد نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.