وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة والمفتي يفتتحون مسجد الروضة بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، مسجد الروضة بمنطقة حدائق الأهرام والذى بنى على مساحة ٤٠٠ م٢، ويسع ما يزيد عن ٨٠٠ مصلى إلى جانب الفناء الخارجى.

وقدم وزير التنمية المحلية، خالص التهاني إلى محافظ الجيزة وشعب المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة متمنيًا بالمزيد والرقى لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجه بالشكر والعرفان لمحافظ الجيزة لمجهوداته المبذولة من أجل الارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أن افتتاح المسجد يأتى فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومى والذى يوافق ٣١ من مارس من كل عام، لافتًا إلى أن المسجد يعد إضافة مميزة لاستيعاب أعداد إضافية من المصلين بهضبة الأهرام.

وأكد "راشد"، حرص المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف والمجتمع المدني على التوسع فى افتتاح وتجديد المساجد وملحقاتها بنطاق المحافظة؛ لدورها الهام فى نشر تعاليم الدين والتسامح بين المواطنين من خلال ما يقام بها من دروس ولقاءات خاصة خلال شهر رمضان والتي يلقيها علماء وأساتذة جامعة الأزهر.