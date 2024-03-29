يُرى في هذه الدول.. تفاصيل الكسوف الكلي للشمس 8 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور جاد القاضي، أمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، الرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حدوث كسوف كلى للشمس فى ٨ أبريل 2024 ولن يرى فى مصر ولا فى اى دولة عربية.

وقال "القاضي"، بحسب بيان، اليوم الجمعةـ، إن هذا الكسوف يرى جزئيًا في غرب أوروبا والمحيط الأطلنطي وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية والمحيط الهادي، بينما يكون كسوفا كليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأضاف أمين الرابطة العربية للفلك، أن الكسوف الجزئي يبدأ في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة، وذروة الكسوف الكلي في تمام الساعة الثامنة و17 دقيقة مساءا، وينتهى الكسوف الجزئي في العاشرة و52 دقيقه مسجلًا فترة زمنية قدرها خمسة ساعات وعشرة دقائق تقريبا، بينما الكسوف الكلى يستغرق مدة قدرها 4 دقائق تقريبا.

ونوه الرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقي، المواطنين في المناطق التي سوف تشهد الكسوف، بعدم النظر للشمس بالعين المجردة؛ لأن ذلك قد يؤدى إلى الإصابة بالعمى

كما نوه الدكتور جاد القاضي، أن ظاهرة الكسوف الشمسي والخسوف القمري هي ظواهر فلكية طبيعية ليس لها علاقة بما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من نهاية الساعة أو غضب الله على الأرض.

يذكر أن كسوف الشمس يحدث في وضع الاقتران، وهذا يؤكد ميلاد هلال الشهر القمري الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، ويستدل بذلك لتأكيد الحسابات الفلكية.

وتتكرر ظواهر كسوف الشمس وخسوف القمر بشكل سنوي في مناطق مختلفة من العالم، وسوف تشهد المنطقة العربية كسوفًا كليا للشمس في أغسطس 2027.