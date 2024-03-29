للمرة الثالثة.. عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024، عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثالثة.

وبحسب بيان صادر عن نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، يأتي ذلك؛ لعدم حضور 25 % من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة 35 من القانون رقم 76 لسنة 1970 م بإنشاء نقابة الصحفيين,

من جانبه، أعلن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، أن المجلس كان قد وجه الدعوة ثلاث مرات للزملاء المقيمين بجدول المشتغلين وعددهم 9864 صحفي لحضور الجمعية العمومية؛ لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31 – 12 – 2022، والسنة المنتهية في 31 – 12 – 2023، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023.