حفرة عمقها 6 أمتار.. ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية القاهرة، ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وتم ضبطهم حال قيامهم بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة دائرية بعمق 6 أمتار، وأدوات الحفر والتنقيب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.