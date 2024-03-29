"شوفت فضيحة ابنك".. حكاية سيدة متهمة بهتك عرض ابن جارتها داخل شقتها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بهتك عرض طفل جارتها وتصويره ونشر فيديو على حسابها بتطبيق تيك توك.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الطفل على الطب الشرعي للكشف عليه، والاستماع إلى أقوال أسرته.

الحكاية دونتها سجلات الشرطة بالجيزة، اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا صادما من نائبه بورود شكوى من ربة منزل تتهم جارتها بهتك عرض فلذة كبدها.

للوهلة الأولى يبدو الحادث متكرر لكن الفصل التالي صدم مدير المباحث "الست بتقول أن جارتها صورت ابنها فيديو ورفعته على السوشيال ميديا".

البلاغ حظي باهتمام ضباط المباحث الجنائية بقيادة اللواء هاني شعراوي ليعيد مناقشة الأم المكلومة وسؤالها عن كيفية معرفتها بالواقعة.

الجارة غريبة الأطوار استدرجت الطفل الضحية "ياسين" بزعم منحه قطع من الحلوى ثم تحرشه بيه ولامست أجزاء حساسة من جسده بيد والثانية تلتقط فيديو.

لم يكد الطفل يعود إلى بيته حتى انهالت الاتصالات على أمه يخبرها المتصلون "شوفت فضيحة ابنك" لتقرر تقديم بلاغ بقسم شرطة الجيزة.

إدارة المساعدات الفنية فحصت الفيديو وحددت هوية صاحبته لتؤكد التحريات صحة بلاغ السيدة. انطلقت مأمورية بقيادة المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة لضبط المشكو في حقها التي بررت فعلتها "عايزة اكبر صفحتي واكسب فلوس كتيرة".

قوة اصطحبت المتهمة إلى النيابة فعاقبتها بالحبس على ذمة التحقيقات مع عرض الطفل على الطب الشرعي.