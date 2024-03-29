بضاعة العيد.. القبض على تجار الصنف في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط والإسكندرية بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر "الهيروين، الشابو، بحوزة 4 متهمين" لـ 2 منهم معلومات جنائية"، وضبط 2 قطعة سلاح ناري 2 فرد محلي – طلقة، وضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلوجرام لمخدر البانجو - 8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين، وكذا ضبط 2 فرد محلي- عدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".

وضبطت الأجهزة الأمنية، 3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية لمخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 3متهمين، وضبط 3 قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم 3 قطع سلاح أبيض بحوزة 3 متهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.