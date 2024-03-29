قرار جديد من النيابة بشأن "فتاة البراجيل "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس

صرحت نيابة شمال الجيزة، اليوم الجمعة بدفن رحاب رشدي "فتاة البراجيل" وذلك عقب توقيع الكشف الطبي علي الجثمان.

وكانت النيابة العامة في القضية رقم ١٧٦٨ لسنة ٢٠٢٤ إداري مركز أوسيم قررت نقل جثمان فتاة البراجيل "رحاب رشدي" إلي مصلحة الطب الشرعي (دار التشريح القاهرة )، بانتداب الطبيب الشرعي لكتابة تقرير مفصل عن جثمان المتوفاة.

وطالبت النيابة العامة، تقرير واف عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه وبيان عما إذا كانت توجد له إصابات حيوية في الجثمان من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تاريخ سبب وكيفية حدوث الوفاة وبيان أيضا عما إذا كان يوجد ثمة أسلحة أو أدوات استخدمت في إحداث تلك الإصابات إلى الوفاء من عدمه مع بيان السبب المباشر المؤدي إلى الوفاة تحديدا مع أخذ عينة من دماء المتوفية إلى رحمة مولاها وأيضا أخذ عينة من أظافر المتوفاة لتحليلها لبيان عما إذا كانت تلك العينة تحتوي على ثمة خلايا بشرية لغير المتوفية إلى من عدمه وبيان عما إذا كان يوجد تلك العينة ثمة آثار المقاومة أو تعدي من عدمه من استخلاص الحامض النووي DNA والاحتفاظ بالنتيجة لحين توافر ركن المقارنة وكذا أخذ العينة الحشوية وكذا أخذ كافة العينات اللازمة لبيان عما إذا كانت تحوي على ثمة مواد مخدرة أو مسكرة أو سامة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان نوعها والجدول المدرجة به وبيان عما إذا كانت تم تناول تلك المواد أن وجدت عنوة من عدمه مع إعداد تقرير مفصل بكل ما تقدم وقررنا بورد إلينا ويعرض علينا في حينه لإرفاقها بالتحقيقات.



واستعجلت النيابة أيضا تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، عما إذا يوجد شبهة جنائية في وفاة المتوفيه من عدمه.