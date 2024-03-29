شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. أجواء مائلة للحرارة وشبورة كثيفة صباحا والقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 18.