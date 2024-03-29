هل أثرت موجة الطقس السيء على محصول القمح؟ الزراعة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_عمرو صالح:

كشف الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل القمحية بوزارة الزراعة عن مدى تأثر محصول القمح بموجة الطقس السئ التي شهدتها البلاد خلال الساعات الأخيرة.

وقال خليل في تصريحات خاصة لمصراوي: إن التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية كانت سيئة لكنها لم تؤثر على الإطلاق على محصول القمح المزروع بالأراضي الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية موضحا بأن أضرار الجو على المحصول ينتج عنها رقاء في سنابله ذلك الأمر الذي لم يحدث على الإطلاق.

ولفت مدير معهد المحاصيل الحقلية إلى أن موسم الحصاد سيكون في موعده معربا عن تفاؤله بكمية الإنتاج المنتظر جنيها خلال العام الحالي.

وكانت البلاد قد شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من التقلبات الجوية مالين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة وسقوط للأمطار على أغلب الأنحاء.