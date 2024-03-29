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"بمب وصواريخ" العيد.. القبض على 5 تجار في 3 محافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، وبحوزته مليون و250 ألف قطعة ألعاب نارية - الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع – دراجة نارية "تروسيكل داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز.
وضبطت الأجهزة الأمنية، شخصين بمحافظة البحيرة وبحوزتهما 355 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وضبط عاطل بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 6050 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وضبط سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمحافظة شمال سيناء وبحوزته 27400 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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