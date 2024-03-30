مريض نفسي يختار الرحيل في قاع النيل بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات انتشال جثة رجل من نهر النيل بالعجوزة، وتبين أنه مريض نفسي مقيم ببولاق الدكرور.

قرر إنهاء معاناته مع آلام مرضه وقفز في نهر النيل بكورنيش العجوزة ليلقى مصرعه غرقًا وانتشلت القوات جثمانه.

الحادث بعد ليلة عصيبة شهدت حادثًا مؤسفًا أعلى مركب نيلي بجوار نادي القضاة خلف 3 مصابين بينهم منسق بالجامعة الأمريكية- بسبب الألعاب النارية.

عثر الشرطة على جثة رجل في العقد الرابع من العمر بنهر النيل تبين أنه مبلغ بتغيبه واستلم أهله الجثمان للدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.