الارشيف / أخبار مصر

مريض نفسي يختار الرحيل في قاع النيل بالعجوزة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات انتشال جثة رجل من نهر النيل بالعجوزة، وتبين أنه مريض نفسي مقيم ببولاق الدكرور.

قرر إنهاء معاناته مع آلام مرضه وقفز في نهر النيل بكورنيش العجوزة ليلقى مصرعه غرقًا وانتشلت القوات جثمانه.

الحادث بعد ليلة عصيبة شهدت حادثًا مؤسفًا أعلى مركب نيلي بجوار نادي القضاة خلف 3 مصابين بينهم منسق بالجامعة الأمريكية- بسبب الألعاب النارية.

عثر الشرطة على جثة رجل في العقد الرابع من العمر بنهر النيل تبين أنه مبلغ بتغيبه واستلم أهله الجثمان للدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا