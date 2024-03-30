شاب يودع الحياة قفزا من البلكونة بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم شاب على التخلص من حياته قفزًا من شرفة منزله بالشيخ زايد لمروره بأزمة نفسية.

لقى مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار إثر ادعاء سقوط من علو.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن "يوسف. إ" 38 سنة، حاول الانتحار من الطابق الرابع إثر أزمة نفسية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.