شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 23 مارس وحتى 29 مارس وكان على النحو الآتي:

1) تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقع الجامعة الفرنسية؛ للاطلاع على بدء أعمال الإنشاء والتأسيس لمقر الحرم الجديد للجامعة بمدينة الشروق، وأكد الوزير على أننا نتطلع لتحقيق إنجاز في خطوات تنفيذ المشروع لاستكماله بأفضل صورة، كما نسعى لأن تصبح الجامعة الفرنسية في مصر قِبلة للطلاب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومركزًا لنقل الخبرات التعليمية المصرية إلى مختلف الدول الإفريقية.

2) شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ود.غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود.عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الليلة الرمضانية التي نظمتها جامعة حلوان، وخلال كلمته أكد الوزيرعلى أهمية الأنشطة الطلابية، ووصفها بأنها ركيزة أساسية لبناء شخصية الطالب المتكاملة، موضحًا أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقت منذ عام، تولي اهتمامًا كبيرًا للأنشطة الطلابية، وتهدف أيضًا إلى تطوير المنظومة التعليمية داخل الجامعات لجعلها جامعات من الجيل الرابع.

3) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير خالد محفوظ بحاح سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين البلدين الشقيقين؛ وتطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، من خلال تحديث الاتفاق التنفيذي الذى تم توقيعه عام ٢٠١٥، خاصة في مجالات تبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات المصرية واليمنية، وتطوير المناهج الدراسية، وتدريب الطلاب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تبادل رسائل الماجستير والدكتوراه بين الجامعات والمطبوعات والمنشورات العلمية والمكتبات الرقمية.

4) ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وأشار الوزير إلى أهمية ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية الدور المُجتمعي والخدمي لتلك المراكز والمعاهد خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا.

5) كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطالبة سهيلة محمد حامد من ذوي القدرات الخاصة؛ وذلك لحصولها على المركز الأول شعبة إذاعة وتليفزيون قسم الإعلام كلية الآداب جامعة المنصورة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وخلال الاجتماع عبر الوزير عن فخره واعتزازه بتفوق الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أن قصة الطالبة سهيلة قصة ملهمة لذوي القدرات الخاصة، فهي تؤكد على أن الإعاقة ليست عائقًا أمام النجاح والتميز، وأن الإرادة والعزيمة هما مفتاح تحقيق الأحلام.

6) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وفدًا من معهد "الساليزيان دون بوسكو" برئاسة السيد/ بيدرو جارسيا مدير المعهد؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك، وناقش الاجتماع إمكانية التعاون في تأهيل وتدريب الطلاب في تخصص "البايو تكنولوجي"، والعمل في الصناعات الدوائية وبخاصة البلازما ومُشتقاتها، بالتعاون مع شركة جريفولز إيجيبت، وكذا التعاون بين المعهد والجامعات التكنولوجية والشُركاء الصناعيين في مختلف التخصصات التكنولوجية.

7) نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء (NARSS) بالتعاون مع المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح (CIMMYT)، ورشة عمل تشاورية دولية حول مواجهة تحديات ملوحة التربة في مصر وتأثيرها على الإنتاجية الزراعية، بمشاركة لفيف من ممثلي عدة منظمات دولية والجامعات المصرية والمراكز البحثية، وخلال ورشة العمل، تم عرض أساليب رصد ملوحة التربة وتحديد خرائطها، سواء للتربة أو للمياه، بالإضافة إلى وضع حلول لمواجهة تحديات الملوحة في مصر، ودراسة تأثيرها على إنتاجية المحاصيل الزراعية والحالة البيئية.

8) وقع معهد بحوث الإلكترونيات بروتوكول تعاون مُشترك مع جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية؛ بهدف التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وينص البروتوكول على التعاون المُشترك بين الجانبين، وتبادل المعرفة العلمية والتقنية والمواد الأكاديمية، وإتاحة فرص التدريب، والاستفادة من القدرات العلمية والتجھیزات المعملیة بالمعهد، بالإضافة إلى إقامة المشروعات البحثية والتطبيقية المشتركة في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة وغیرھا من المجالات في التخصصات التكنولوجية.

9) اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المرحلة الثانية من برنامج Bio-iChallenge لدعم الابتكار وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، ويستهدف هذا البرنامج طلاب السنة النهائية وقبل النهائية في الجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجالات الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبايوتكنولوجي؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي ترتكز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال والابتكار.