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قُدرت بـ 2 مليون جنيه.. ضبط عاطلين بحوزتهما 290 طربة حشيش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط أفادت قيام عاطلين لهما معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة أول الغردقة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما (290 طربة من مخدر الحشيش وزنت 29 كيلو جرام).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون جنيه) تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجري المواد المخدرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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