ارتفاع الممر الأوسط.. أستاذ جيولوجيا يكشف تطورات مهمة في أزمة سد إثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: لقد بدأ العمل فى تعلية الممر الأوسط بعد تجفيفه فى 18 ديسمبر الماضى حتى وصل إلى منسوب 630 متر فوق سطح البحر، ويتبقى عشرة أمتار، وتصل نسبة الأعمال الإنشائية حوالى 97%، بينا هناك تأخر كبير فى تركيب التوربينات العلوية التى لم ينته أى منها حتى اليوم، ويمكن تقدير ما تم بحوالى 60% كهربائيا، بمتوسط عام حوالى 78%، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عامين.

وأضاف أستاذ الموارد المائية: فى حالة التوقف عند المنسوب الحالى سوف يكون التخزين الخامس 7 مليار م3 بإجمالى 48 مليار م3، وفى حالة الاستمرار فى التعلية وهذا هو الأقرب لاستغلال إثيوبيا توقف المفاوضات لتنتهي تمامًا من الأعمال الخرسانية ويكون التخزين الخامس والأخير، وتحقق ما تريد من غلق باب مناقشة مراحل الملء الأول فى حالة عودة المفاوضات، كما قال رئيس الوزراء الإثيوبى فى 6 فبراير الماضى "إن ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الآن".

وأوضح "شراقي"، أنه فى هذه الحالة سوف يكون التخزين الخامس الذى يبدأ فى يوليو حتى منتصف سبتمبر القادم حوالي 23 مليار م3 باجمالى 64 مليار م3.

وتابع: استمرار تشغيل التوربينين المنخفضين رقمى 9 و10، بتصريف يومى حوالى 10 - 20 مليون م3/يوم، وسوف يزداد الإيراد عند سد النهضة إلى حوالى 60 مليون م/يوم 3 خلال شهر ابريل، مع استقرار مخزون سد النهضة حاليا عند 35 مليار م3. كما أنه جارى العمل على تركيب بعض التوربينات العلوية.