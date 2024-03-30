"صندوق تأمين مياه الجيزة" يدعو الجمعية العمومية لحضور اجتماع مناقشة الميزانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

دعا مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، عموم أعضاء الجمعية العمومية للصندوق "سائر المشتركين"، ممن مضى على عضويته بالصندوق ستة أشهر.

وفقًا لمنشور "الصندوق"، والذي حصل الخليج 365 على نسخة منه، فإن الدعوة جاءت لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 8 – 5- 2024، بديوان عام الشركة، بالعنوان الآتي: "محطة مياه إمبابة – ملعب الشركة"، في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

وخلال الاجتماع، سيتم مناقشة جدول الأعمال المتضمن الميزانية العمومية للصندوق عن العام المالي المنقضي وإجراء الانتخابات لعضوية مجلس إدارة الصندوق وما يستجد من موضوعات.

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