خبير اقتصادي: تنفيذ 10 آلاف مشروع خلال العشر سنوات الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أعرب الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، عن تقديره للتطورات الاقتصادية والتنموية التي شهدتها مصر خلال العهد الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال حديثه للإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، ألقى بدرة الضوء على العدد الكبير من المشروعات التي نفذتها الدولة، مشيرًا إلى إنجاز حوالي 10 آلاف مشروع في السنوات العشر الماضية.

وأضاف بدرة: مصر قامت بتنفيذ مشروعات تنموية هامة في قطاعات الزراعة، الصناعة، وتحديث البنية التحتية.

كما تحدث الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، عن تنفيذ أنفاق لربط سيناء بالأراضي المصرية، مع التأكيد على الاستثمارات الضخمة التي تم تخصيصها لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء.

وأشار بدرة أيضًا إلى الاستثمارات الأجنبية المتزايدة في البلاد، مستشهدًا بمشروع رأس الحكمة كمثال على جاذبية مصر للمستثمرين الدوليين.