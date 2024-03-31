قبل العيد.. ضبط 7 عاطلين بـ 1.3 مليون قطعة ألعاب نارية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 7 عاطلين بحوزتهم مليون و304 ألف قطعة ألعاب النارية بمحافظات الإسكندرية، وأسوان، والفيوم.

أسفرت الجهود عن، ضبط عامل "له معلومات جنائية" داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، وبحوزته 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية - الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

وشخصين بمحافظة أسوان وبحوزتهما 13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وضبط 3 أشخاص بمحافظة الجيزة وبحوزتهم 73277 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وتم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 17700 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.