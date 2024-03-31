شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 31 درجة والصغرى 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا بالحرارة ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20.