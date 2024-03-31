غرامة تصل الـ300 جنيه.. تحرير 319 مخالفة تليفون أثناء القيادة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحرير 14522 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 559 مخالفة السير بدون تراخيص، و31 دراجة نارية مخالفة، 7988 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و10 مخالفات موقف عشوائي، و319 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و3 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفق قانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.