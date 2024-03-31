جلسة تنصيب السيسي رئيسًا لمصر لفترة ثالثة.. التفاصيل الكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رفعت الأمانة العامة لمجلس النواب حالة الاستعداد لجلسة تنصيب الرئيس السيسي، المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، للدرجة القصوى، وتحول مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى خلية نحل؛ لوضع الرتوش النهائية لمراسم التنصيب.

ويرصد "الخليج 365"، خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة للجلسة الخاصة التي سيعقدها البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثالثة؛ حيث من المقرر وفقًا للدستور والبروتوكول، أن يتم الآتي:

يكون رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.

يتم عزف السلام الوطني وإطلاق المدفعية 21 طلقة؛ تحية للرئيس السيسي، ليدخل بعدها الرئيس السيسي إلى مقر قاعة مجلس النواب، لتبدأ مراسم التنصيب، بمشاركة كبار رجال الدولة؛ وفي مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس.

- تبدأ الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب الرسالةَ التي وردت إلى المجلس متضمنةً قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة.

- يوجه السيسي كلمة في فعاليات التنصيب إلى الشعب المصري؛ تتضمن رسائل مهمة في مختلف الملفات، وكذلك تأكيد تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة.

- يركز خطاب الرئيس على جوانب المرحلة الجديدة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية داخليًّا وخارجيًّا، وعلى عدد من الملفات الداخلية والخارجية والقضايا الإقليمية والدولية ورؤية مصر حيال تلك الملفات والقضايا.

- زيارة النصب التذكاري ووضع أكاليل الورد.

- تنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

- وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور.