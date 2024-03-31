طقس أول أسبوع في أبريل.. كتل هوائية صحراوية وحر وظاهرة صباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2024.

وقالت منار غانم، في تصريحات إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، إن من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بقيم أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام وذلك خلال الأيام المقبلة.

وأرجعت منار غانم ذلك إلى تأثرنا بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة فضلا عن وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعزز من زيادة فترات سطوع الشمس.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إلى أنه تسود أجواء حارة معظم فترات النهار على مدار الأسبوع الحالي وحتى يوم الأحد المقبل، كما أن فترات الليل يوجد بها تحسن في درجات الحرارة وحيث تسود أجواء دافئة نسبيًا.

كما يوجد نشاط للرياح في مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وتكون الظاهرة الجوية المؤثرة خلال الأيام المقبلة هي الشبورة المائية صباحًا على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

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