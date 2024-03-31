"بدأت وانتهت داخل الفرع".. ماذا حدث في مشاجرة فتيات "ستاربكس" التجمع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشف مصدر أمني عدم تلقي أجهزة الأمن، أية بلاغات بشأن واقعة مشاجرة فتيات داخل فرع ستاربكس بالتجمع الخامس.

أضاف المصدر أن الفتيات تشاجرن داخل الفرع وتصالحن، دون تحرير أي محاضر أو إبلاغ الشرطة.

شدد على أن أفراد الأمن بالمول المتواجد به فرع ستاربكس، تعاملوا مع الموقف دون إخطار الشرطة، وتم التصالح بين الطرفين دون حدوث أية تطور للخلاف.

وكشف مصدر، عن سبب وقوع المشاجرة بين الفتيات، موضحًا أن الواقعة نشبت بسبب غيرة إحدى الفتيات من صديقتها.

أشار إلى أن أحد الطلاب كان يجلس مع طالبتين أحدهما تربطها به علاقة عاطفية، وبدأ الشاب في محادثة الفتات الأخرى والمزاح معها.

تابع: الأمر أثار غضب صديقتها المرتبطة به، وأن الأخيرة سبت الطرفين فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة طاحنة بين مجموعة فتيات داخل فرع "ستاربكس" في التجمع الخامس.

ويظهر الفيديو مشاجرة عنيفة بين عدد من الفتيات، تبدأ بتعدي إحداهن بالضرب على الأخرى، مع تبادل السباب بألفاظ نابية، قبل أن تشتبك معهن صديقاتهن، مع تدخل عدد من الشباب داخل الفرع للفصل بينهن.